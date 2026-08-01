Cinco medallas de oro llevan a Costa Rica a marca histórica

La delegación de Costa Rica volvió a alcanzar una cifra de medallas de oro que no conseguía desde hace 33 años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El país suma, en estos momentos, cinco preseas de oro, igualando la marca obtenida en Ponce 1993, la mejor desde entonces.

Las cinco medallas doradas también representan una mejora con respecto a las dos ediciones más recientes.

En San Salvador 2023, Costa Rica conquistó cuatro oros, la misma cantidad que había conseguido en San Salvador 2002, por lo que el desempeño en República Dominicana confirma uno de los mejores arranques de la delegación en las últimas tres décadas.

El récord histórico de medallas de oro para Costa Rica en estos Juegos sigue perteneciendo a la edición de Santiago de los Caballeros 1986, cuando el país obtuvo 11 títulos. Diez de esas preseas fueron conquistadas por la legendaria nadadora Sylvia Poll, protagonista de una de las actuaciones individuales más sobresalientes en la historia del deporte costarricense.

Con varias disciplinas aún por disputarse, entre ellas el atletismo, la delegación nacional mantiene opciones de incrementar su cosecha de oros y acercarse a su mejor registro histórico.

Tras la primera semana de competencias, la delegación de Costa Rica contabiliza 18 medallas (5 de oro, 2 de plata y 11 de bronce), además ocupan la novena posición del medallero.

Los atletas que se han bañado en oro en estas justas son: Larissa Faeth y Andrés Acuña en racquetbol; Rachel Agüero en surf; Alondra Ortíz en natación; Jaycee Basseth y Neshy Lindo en taekwondo.