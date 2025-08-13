El mercado de fichajes se aproxima y en el Morera Soto hay cuentas pendientes. Cinco jugadores terminan contrato en diciembre, unos tienen un pie adentro y otros.

El arquero Washington Ortega ha despertado interés fuera de Costa Rica. Rechazó una oferta desde Irán, pero equipos de Colombia y Arabia Saudita preguntaron por él, pero la directiva desea conservarlo.

Diego Campos, Jeison Lucumí, Celso Borges y Jonathan Moya no han tenido un acercamiento significativo con la gerencia deportiva para su renovación. Alejandro Bran seguirá de rojinegro. El volante firmará por dos años más y piensan comprarle la ficha al Minnesota United.

Proyección rojinegra

El delantero Doryan Rodríguez es visto como una joya en formación. El técnico rojinegro Óscar “Machillo” Ramírez lo considera clave para el futuro y su agente, Ernaldo García, afirma que la renovación con Alajuelense está en un 95% cerrada, a pesar de que dos clubes nacionales y el Louisville FC de la segunda división de Estados Unidos han preguntado por el atacante de 22 años.

“Yo me lo dejé por proyección. Es un muchacho interesante. Sus diagonales son buenas.

Necesita ese aprendizaje de pivotear y provocar situaciones. Hay delanteros que dependen de los extremos o laterales para fabricar el gol; Rodríguez logra fabricarlos”, dijo Ramírez.

Con los bajos números de Moya y Alberto Toril, Rodríguez podría ser titular este sábado ante Puntarenas, en el estadio Ernesto Rohrmoser, una cancha que conoce bien.