Un operativo interinstitucional realizado en el cantón central de San José dejó 5 hoteles (utilizados como cuarterías) clausurados, varias personas trasladadas a Migración y una aprehensión, según confirmó la Policía Municipal de San José.

El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria, municipal, migratoria y de protección social, inspeccionando las condiciones de seguridad, salubridad, planes de emergencia, presencia de menores y adultos mayores, así como el estatus migratorio de las personas presentes en los establecimientos.

Fotografía: Randall Sandoval.

“Se realizaron 10 clausuras por parte del Ministerio de Salud, un cierre preventivo, se ubicaron 146 personas, seis fueron trasladadas a Migración y se registró una aprehensión”, detalló la Policía Municipal.

Hallazgos por distrito

Distrito Merced:

Un hotel en avenida 5, entre calles 7 y 2, fue clausurado por el MINSA.



Otro en avenida 1, calle 8, recibió prevención por desvirtuación de patente y clausura por condiciones de seguridad humana y falta de plan de emergencia. En este sitio había 28 personas, incluyendo cuatro niños y cuatro adultos mayores , y se realizaron 4 traslados a Migración .



Un tercer establecimiento, ubicado en avenida 1 entre calles 10 y 12, también fue clausurado por no contar con plan de emergencias; se registraron 17 personas, además de 2 traslados a Migración y presencia de animales domésticos.



Fotografía: Randall Sandoval.

Distrito Hospital:

En un hotel en avenida 4, entre calles 6 y 8, se ejecutó una clausura técnica por remodelaciones sin permisos y por tener la patente pendiente desde 2015.



Otro, en avenida 5, entre calles 7 y 4, fue clausurado por condiciones insalubres y deuda de patente. En este lugar había 20 personas, una de ellas con estatus migratorio irregular, además de animales en el sitio.



Fotografía: Issac Villalta.

En total, el operativo contabilizó 98 personas ubicadas, 6 traslados a Migración y 1 aprehensión.

La intervención, desarrollada en los distritos de Merced y Hospital, fue encabezada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, junto con la Sección de Patentes, la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo a Desastres (OMGRD), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Policía Profesional de Migración.

Fotografía: Issac Villalta.

Las autoridades municipales informaron que estos operativos continuarán en las próximas semanas como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer el orden público y garantizar la seguridad, la salud y los derechos de quienes residen o visitan el cantón central.