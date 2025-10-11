Un operativo interinstitucional realizado en el cantón central de San José dejó 5 hoteles (utilizados como cuarterías) clausurados, varias personas trasladadas a Migración y una aprehensión, según confirmó la Policía Municipal de San José.
El operativo tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de la normativa sanitaria, municipal, migratoria y de protección social, inspeccionando las condiciones de seguridad, salubridad, planes de emergencia, presencia de menores y adultos mayores, así como el estatus migratorio de las personas presentes en los establecimientos.
“Se realizaron 10 clausuras por parte del Ministerio de Salud, un cierre preventivo, se ubicaron 146 personas, seis fueron trasladadas a Migración y se registró una aprehensión”, detalló la Policía Municipal.
Hallazgos por distrito
Distrito Merced:
- Un hotel en avenida 5, entre calles 7 y 2, fue clausurado por el MINSA.
- Otro en avenida 1, calle 8, recibió prevención por desvirtuación de patente y clausura por condiciones de seguridad humana y falta de plan de emergencia. En este sitio había 28 personas, incluyendo cuatro niños y cuatro adultos mayores, y se realizaron 4 traslados a Migración.
- Un tercer establecimiento, ubicado en avenida 1 entre calles 10 y 12, también fue clausurado por no contar con plan de emergencias; se registraron 17 personas, además de 2 traslados a Migración y presencia de animales domésticos.
Distrito Hospital:
- En un hotel en avenida 4, entre calles 6 y 8, se ejecutó una clausura técnica por remodelaciones sin permisos y por tener la patente pendiente desde 2015.
- Otro, en avenida 5, entre calles 7 y 4, fue clausurado por condiciones insalubres y deuda de patente. En este lugar había 20 personas, una de ellas con estatus migratorio irregular, además de animales en el sitio.
En total, el operativo contabilizó 98 personas ubicadas, 6 traslados a Migración y 1 aprehensión.
La intervención, desarrollada en los distritos de Merced y Hospital, fue encabezada por la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, junto con la Sección de Patentes, la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo a Desastres (OMGRD), el Ministerio de Salud (MINSA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Policía Profesional de Migración.
Las autoridades municipales informaron que estos operativos continuarán en las próximas semanas como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer el orden público y garantizar la seguridad, la salud y los derechos de quienes residen o visitan el cantón central.