Cinco fotos muestran el choque e incendio de dos tráileres en Guanacaste

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una colisión frontal entre dos tráileres provocó el incendio de ambos en vía pública en el sector de La Cruz de Guanacaste.

De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, uno de los vehículos pesados transportaba material de PVC y, producto del impacto con el otro tráiler, se produjo un derrame de combustible que ocasionó el fuego.

Además, las llamas se propagaron hacia una estructura y otro vehículo, los cuales también resultaron afectados.

Foto: Bomberos

Los conductores de ambos vehículos fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

Para atender esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos movilizó seis unidades y 20 bomberos.

Foto: Bomberos

Foto: Bomberos

Foto: Bomberos