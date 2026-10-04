Cinco fallecidos y seis heridos de gravedad en solo 11 horas

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Entre este sábado y la madrugada de este domingo, los cuerpos de socorro atendieron un total de 11 emergencias, donde se registraron un total de cinco fallecimientos en el sitio de los hechos y seis pacientes trasladados en condición crítica a centros médicos.

Entre los sucesos atendidos durante la noche figura la muerte de una bebé menor de un año en Salitrillo de Aserrí, San José, quien fue abordada por los socorristas en estado cianótico y con un trauma abierto a nivel frontal, confirmándose que no presentaba signos vitales.

La violencia provocada por armas de fuego y armas blancas cobró la vida de cuatro personas e hirió a otras de gravedad.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

En Espíritu Santo de Esparza, Puntarenas, un joven de 19 años falleció tras sufrir una herida en la parte posterior del tórax. Mientras que en Guadalupe de Goicoechea, San José, un hombre adulto fue declarado fallecido en el lugar tras recibir tres heridas de arma blanca en el tórax.

Asimismo, en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, otro hombre adulto perdió la vida debido a impactos de bala en el abdomen y el tórax.

Mientras tanto, los choques continúan siendo la principal causa de muerte durante este fin de semana. El caso más reciente ocurrió en el sector de Filadelfia, donde un automóvil colisionó contra un poste, dejando a un ocupante sin signos vitales y a otra persona en condición amarilla.

El balance de la jornada nocturna refleja un promedio de un suceso grave por hora.