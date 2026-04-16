Un total de cinco cafeterías de Costa Rica ingresaron al top 100 de “The World’s Best Coffee Shops” de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Durante la ceremonia “World of Coffee”, celebrada en San Diego de Estados Unidos, se anunció la lista, en uno de los encuentros más destacados de la industria cafetera.

Los criterios de calidad se basaron en aspectos como la altura, la trazabilidad, la habilidad del barista, la calidad de la leche, innovación, prácticas sostenibles, servicio al cliente, comida y postres, así como la consistencia del café.

Los sitios galardonados por su especialidad cafetera en el país son los siguientes:

Puesto #14: Cafeoteca, ubicada en San José.

Puesto #29: Nativo Coffee Roasters, ubicada en Nicoya.

Puesto #41: Buena Vida Coffee Roasters, ubicada en Rohrmoser.

Puesto #83: Donde Su La Catetería, ubicada en Moravia.

Puesto #96: Taste Pura Vida, ubicada en Heredia.

Un grupo de expertos en esta bebida evaluó los sitios, complementado por los votos de los consumidores de toda Latinoamérica.

El balance de los votos se dividió en un 70% por el panel de expertos y el 30% restante fue de las decisiones del público.