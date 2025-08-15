El contrabando de cigarrillos en Costa Rica mantiene un vínculo directo con redes internacionales del crimen organizado. Gran parte de estos productos tienen su origen en países asiáticos, según confirmó la Policía de Control Fiscal (PCF).

En los primeros seis meses de 2025, la PCF decomisó 18.807.298 unidades de cigarrillos a nivel nacional, cifra que ya superó las 17.796.106 incautadas en todo 2024.

Los cargamentos ilícitos ingresan principalmente por la frontera sur con Panamá y la norte con Nicaragua, aunque también se han detectado rutas marítimas.

Una vez dentro del país, los productos son almacenados en bodegas para su posterior distribución en el mercado local, donde incluso funcionan como “moneda de cambio” en otras actividades ilícitas.

La subdirectora de la PCF, Melissa Rodríguez, explicó que el aumento de decomisos puede interpretarse como un avance en los controles, pero también como una señal de alerta sobre el crecimiento de esta actividad.

“El cigarrillo de contrabando está directamente relacionado con el crimen organizado. Cada vez que un consumidor compra estos productos termina financiando redes delictivas”, señaló Rodríguez.

Además de cigarrillos y licores, el contrabando incluye alimentos, artículos de uso personal y medicamentos, lo que representa un riesgo adicional para la salud pública.

Las autoridades destacan que este delito no solo afecta la seguridad, sino también la recaudación tributaria. Los recursos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura se ven reducidos cuando los consumidores optan por productos ilegales.

Los operativos se han intensificado en carreteras, fronteras y comercios. Con la nueva Ley General de Aduanas, se aplicará el cierre temporal de locales donde se detecte mercancía de contrabando.