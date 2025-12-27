Cifra de incendios en 2025 ya supera los del año anterior

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De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, la institución registra 990 incendios en estructuras, es decir, cuatro más en comparación al 2024.
El incendio más reciente, de grandes proporciones, fue atendido la tarde de este viernes en Pocosol de San Carlos, donde una serie de comercios fueron consumidos por las llamas, alcanzando los 1.500 metros cuadrados afectados.
Este incidente se suma a 9 más que, el Cuerpo de Bomberos, ha atendido en el 2025 y que fueron catalogados como incidentes de grandes proporciones, entre ellos:
Bomberos estima que más de 400 mil metros cuadrados han sido salvados en los 990 incendios en estructuras.
Asimismo, el 2025 registra la segunda cifra más alta de personas halladas sin vida en incendios, según los registros del Cuerpo de Bomberos, tras alcanzar un total de 27 hallazgos.
El año con más personas fallecidas ha sido el 2018 con un total de 31 fallecidos.