Cifra de homicidios continúa en aumento en el Caribe

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La provincia de Limón ya acumula 161 homicidios en los primeros 9 meses de 2026, lo que representa un aumento de 29 casos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Así se refleja en los datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que también evidencian un aumento de los asesinatos a nivel nacional en los últimos dos meses si se comparan con las cifras de 2025.

En relación con el Caribe, sumó cuatro asesinatos solo en la noche del 29 de setiembre, con un par de homicidios dobles, uno en Pacuare y otro en Batán de Matina.

En el caso de Pacuare, un joven de 19 años de apellido Mattews y un menor de 17 años, fueron asesinados en la vía pública.

Según trascendió, las víctimas se encontraban con un grupo de personas cuando un vehículo se acercó y los ocupantes empezaron a disparar de manera indiscriminada, dejando a otras dos personas heridas.

Mientras que, en la comunidad de Batán dos hombres habrían llegado hasta la casa de una pareja y tras ingresar, empezaron a disparar sin mediar palabra, para luego huir de la escena.

Las víctimas son una mujer de 28 años y de apellido Willesly, y un hombre apellidado Mendoza y de 20 años.

Expertos consideran que este comportamiento en el Caribe es parte de la disputa criminal de las bandas en la zona por la logística de entrada y salida de drogas.

“Limón sigue manteniendo una serie de condiciones que la hacen atractiva para el narcotráfico internacional. La provincia sigue siendo el puerto de salida a los mercados globales de Norteamérica y de Europa”, indicó el criminólogo Rodrigo Campos.

El especialista señala que hay condiciones de inseguridad que son aprovechadas por los criminales.

“Las personas vinculadas al crimen organizado actualmente se están comportando de una manera muy empoderada, muy a sus anchas, porque saben que nuestra capacidad policial no solamente está disminuida, sino que también tiene cansancio acumulado”, agregó.

Para la criminóloga Eyling Jaenz, tras la captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, se está dando una serie de reacomodos.

“No es solo que se están peleando las plazas, sino que también estamos hablando de rivalidades y ajusticiamientos, incluso dentro de las mismas células criminales”, dijo.

Los expertos señalan que si no se atienden las causas multifactoriales, la cifra de homicidios en el Caribe seguirá aumentando hasta final de año.