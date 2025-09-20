Varias rutas nacionales presentan cierres totales y parciales debido a trabajos de rehabilitación y ampliación que buscan mejorar la seguridad y la movilidad. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar rutas alternas y respetar las indicaciones de tránsito.

En la Ruta Nacional 109, entre Calle Blancos y Tibás, se ejecutan labores de colocación de nueva carpeta asfáltica en 765 metros de vía.

En los Hatillos el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) mantienen trabajos tanto en el sector seis, con las labores de Circunvalación; como en el siete y ocho donde se trabaja en la creación del nuevo paso a desnivel.

Específicamente en Hatillo 6 se iniciaron los trabajos para la construcción de un paso deprimido, que incluyen muros, rellenos y mejoras en el alcantarillado pluvial y sanitario. Durante los próximos cinco meses, el tránsito será desviado hacia las vías marginales.

En la Ruta Nacional 718, Tambor de Alajuela, se aplicará un cierre total desde las 6:00 a.m. del jueves 18 de septiembre hasta las 5:00 p.m. del lunes 22. Las obras incluyen la rehabilitación de la calzada y la colocación de nueva carpeta asfáltica. Se recomienda a los vecinos y conductores utilizar la ruta 130, girando hacia Sabana Redonda al llegar al Abastecedor Mita. Para este proyecto se destinan ¢130 millones. Para Cartago, la Municipalidad mantiene mejoras en el puente de Dulce Nombre, mientras que en Paraíso se continúan realizan los cambios viales, tal y como el anunciado para la calle 6, la cual ahora solo tendrá sentido sur-norte.

Las autoridades insisten en que los cierres son temporales y necesarios para garantizar vías más seguras y eficientes. Durante los trabajos, se exhorta a la población a respetar los desvíos, circular con precaución y anticipar sus rutas para evitar retrasos.

Trabajos frente a los Tribunales A partir del lunes, y hasta finales de septiembre, las autoridades mantendrán trabajos de rehabilitación en 765 metros de la Ruta Nacional 109, entre Calle Blancos y Tibás, donde se colocará una nueva carpeta asfáltica. Las labores se extenderán hasta finales de mes y requerirán cierres parciales con paso regulado entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas. La inversión en el proyecto es de ¢378 millones.

Hatillos con desvíos Durante los próximos cinco meses, el tránsito por Circunvalación en Hatillo 6 será desviado hacia las vías marginales debido al inicio de la excavación del paso deprimido. Los trabajos contemplan muros, rellenos y mejoras en alcantarillado pluvial y sanitario. Para la seguridad de peatones se colocaron semáforos y se prevén nuevas aceras, pasos peatonales e iluminación. La obra presenta un 21% de avance y cuenta con una inversión cercana a los ¢4.270 millones.