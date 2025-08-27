Los cierres viales ocasionados por las obras que se mantienen en Taras, de Cartago, han ocasionado que cientos de costarricenses hayan sufrido importantes atrasos para llegar a citas médicas, centros de estudio y trabajos, ya que salir de la provincia brumosa se ha vuelto un “caos”.

Así lo confiesa el propio alcalde del cantón, Mario Redondo, quien relató que al haberse cerrado temporalmente una vía, la cantidad de vehículos que transitan la zona aumenta considerablemente en un espacio más reducido.

“Es un calvario que nos ha tocado vivir a todos los cartagos, particularmente los que trabajan o tienen que venir a San José frecuentemente, ya sea también por estudio”, destacó Redondo en el programa Asiento Extra, de Extra Radio 92.3.

El alcalde especificó que el tiempo de atraso de la obra no es justificable, ya que “5 años son un yugo demasiado pesado para tanto tiempo, para una obra de tan solo 2 kilómetros y medio, no es inventar el agua tibia”.

Según Redondo, si bien se ha tenido conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), así como con la constructora H Solís encargada de los trabajos; los cierres han sido un imprevisto que solo ha venido a empeorar la situación.

Trabajos son finales

Roberto Acosta, gerente general de la constructora, especificó que los cierres parciales de carriles en la zona representan más bien una noticia positiva, ya que estos se dan porque se encuentran con los detalles finales de los intercambios en Taras.

“Nos encontramos en la fase final de este proyecto, y es importante señalar que estos cierres de un carril se repetirán con cierta frecuencia. Por lo tanto, solicitamos encarecidamente a los cartagineses que tengan paciencia mientras trabajamos para concluir este importante proyecto”, detalló Acosta.

Según el vocero de H Solís, el principal impacto vial se debe al cierre de la ruta nacional 32, ya que esto obliga a que camiones de transporte utilicen la vía cartaginesa para poder llegar hasta el puerto de Moín, en Limón.

“Los cierres que se están realizando son parciales en un solo carril. Estas medidas son indispensables para garantizar la seguridad de todos los usuarios mientras se lleva a cabo el trabajo, y están autorizadas por la Dirección General de Tránsito”, concluyó Acosta. Mario Redondo Alcalde de Cartago “Debe haber una debida comunicación y coordinación, no solo de las demás entidades, ya que desde la Municipalidad podríamos colaborar si se nos avisa, si se nos entera del colapso que eso pueda originar”.

Wendy Sequeira Unidad de Auditoría Lanamme “La falta de señalización, aunado a la falta de iluminación de la vía, pueden provocar un aumento en el riesgo de los accidentes y afectar a todos los usuarios, especialmente a los más vulnerables como son los peatones y los ciclistas”.

Riesgos y daños vehiculares

Deficiencias en la señalización de tránsito, fallas en el sistema pluvial que ocasionarían inundaciones y daños en la carretera pese a no haberse inaugurado; estos son parte los principales señalamientos que reveló una auditoría realizada a las obras en la zona.

El informe, realizado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme), señala que estas fallas podrían terminar en accidentes mortales y fallas en los vehículos que transiten por la importante vía brumosa.

En materia de señalización, el estudio cuestiona la correcta ubicación y visibilidad de los elementos de seguridad, pues “la señalización horizontal presenta desgaste y pérdida de visibilidad, lo que compromete la seguridad de los usuarios”.

Wendy Sequeira, coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica de la institución, especificó a Diario Extra que los principales afectados son los peatones y ciclistas, quienes se exponen a sufrir choques.

Aunado a esto, el sistema de drenaje también recibió críticas contundentes, pues se determinó que “el sistema pluvial presenta obstrucciones y deficiencias de diseño que limitan su capacidad para drenar adecuadamente”.

Sequeira señaló que estas deficiencias facilitan la acumulación de agua en la calzada, por lo que “si no se realiza una limpieza periódica, sobre todo en el invierno”, se podrían presentar inundaciones en la vía.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la aparición de daños en un periodo tan corto de tiempo, ya que esta obra aún no se inaugura y ya estaría presentando fallas en materiales y estructuras.