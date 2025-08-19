El anuncio de la clausura del paso por el puente sobre el río Tárcoles, en Puntarenas, preocupa de sobremanera a los comerciantes de la zona, ya que se verá disminuido el tránsito de turistas y locales.

La intervención, dada a conocer por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se mantendrá hasta los primeros meses del 2026 y obligará a que quienes transitan la estructura no se puedan detener a observar los característicos cocodrilos que se posan bajo el puente.

“Desde que iniciaron las obras nos está afectando las ventas; no solo mías, sino de todos los souvenirs, ya que el paso vehicular era más grande y tuvieron que reducirlo; además de que ya la gente no va a parar por las presas porque se quedan pegados”, relató Gilbert Campos, comerciante de la zona.

Los trabajos se realizan mediante el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri), y se deben a un reforzamiento de la estructura vehicular.

“Lo que tenemos en esta primera fase va a ser por el espacio de 3 meses, y sería mediante un paso regulado, una alternancia de carril; es decir, los usuarios no van a tener cierres totales durante estos 3 meses; y sería hasta noviembre como tal que estaríamos justamente terminando esta primera fase”, explicó Pablo Camacho, viceministro de Infraestructura del MOPT.

Los trabajos finales se extenderán hasta mayo del 2026, meses durante los cuales los cierres serán principalmente nocturnos, es decir, de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. del día siguiente.

“No queremos que pase, como ha pasado en algunos otros puentes, que durante una condición de sismo realmente la estructura pueda fallar; si bien es cierto puede ser que no colapse a la primera vez, eso ya implicaría justamente que se tenga que hacer un cierre total mientras se hace la reparación”, justificó Camacho sobre la importancia de los trabajos.

La prohibición de que los turistas se detengan a observar a los reptiles busca que el tránsito en la zona se dé fluido pese a los trabajos.