Las lluvias constantes y un terreno sumamente inestable son los causantes de una de las mayores afectaciones a la economía nacional: los cierres de la ruta nacional 32, que conecta San José con Limón.

Según expertos en materia comercial, el rol que juega dicha carretera es vital para el país, ya que permite conectar al sector productivo concentrado en el Gran Área Metropolitana (GAM) con el puerto APM Terminals, ubicado en Moín.

Katherinne Chaves, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Exterior (Crecex), explicó que “cada cierre prolongado obliga a desvíos largos y costosos por rutas alternas, genera atrasos en ventanas portuarias y expone a pérdidas millonarias a sectores como el agroexportador, donde el tiempo y la temperatura marcan la diferencia entre cumplir un contrato o perderlo”.

Y es que desde la terminal que abre el mercado nacional a las aguas del mar Caribe se exportan e importan tanto productos de agricultura, como frutas y verduras, hasta dispositivos especializados de la industria médica y tecnológica, necesarios para la compra y venta del país.

“Cada cierre en este corredor, por derrumbes, lluvias o daños en la vía, no solo interrumpe el tránsito de camiones: interrumpe el pulso mismo del comercio exterior del país”, destacó Chaves a Diario Extra.

Según consta en los datos oficiales de la concesionaria APM Terminals, por los puntos de embarque de Moín pasaron cerca de 7,17 millones de contenedores que se ven atrasados por los cierres en la vía, lo que obliga a los conductores a utilizar rutas alternas o esperar hasta más de 24 horas en que se limpie el carril.

“Para el sector exportador, la competitividad no se mide solo en tarifas o acuerdos comerciales; se mide en confiabilidad. Cuando las empresas no pueden garantizar entregas ‘justo a tiempo’ por la incertidumbre de no saber si la Ruta 32 estará abierta o cerrada, se erosiona la confianza de clientes internacionales y se encarece cada eslabón de la cadena logística”, concluyó la directiva de Crecex.

Turismo es otra víctima

Si bien el principal uso que se le da a esta vía es para transportar productos, también es la principal ruta de aquellos costarricenses y extranjeros que disfrutan de los paisajes que ofrece Limón, ya que la provincia no cuenta con una terminal aérea.

Así lo detalla Fernando Rodríguez, economista y exviceministro de Hacienda, quien señaló que “al no contar con un aeropuerto internacional con conexiones importantes a otras partes del mundo, la gente que quiere hacer turismo, tanto local como extranjero, se tiene que movilizar por esa ruta”.

El experto agregó que esta problemática generaría un efecto negativo en la cantidad de visitantes que recibe día con día el caribe costarricense.

Katherinne Chaves Directora Crecex “La Ruta 32 no es solo una carretera. Es la arteria principal que conecta el corazón productivo del Valle Central con el puerto de Moín, en Limón, donde se mueve la mayor parte de nuestra carga marítima de exportación e importación”.

“Si nosotros como país hubiésemos contabilizado desde hace muchísimo tiempo cuánto se pierde en cada cierre de la ruta 32, probablemente ya se hubiese justificado desde hace mucho una intervención mayor”, subrayó Rodríguez.

Actualmente, las autoridades trabajan en dos proyectos para solucionar los problemas que aquejan a la ruta 32; uno ubicado entre Río Frío y Limón, donde se están dando ampliaciones de los carriles, así como rotondas y futuros pasos a desnivel; mientras que en la zona del Zurquí se trabaja en el desarrollo de túneles falsos que frenen los derrumbes que interrumpen la carretera.