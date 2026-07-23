Cierres de carreteras y tránsitos: Operativo Romería arranca esta semana

La Policía de Tránsito pondrá en marcha, a partir de este sábado, un operativo especial por la Romería hacia la Basílica de Los Ángeles, que incluirá cierres puntuales, desvíos, reversibilidades y carriles exclusivos para peatones, de acuerdo con la cantidad de peregrinos que se desplacen hacia Cartago.

Las autoridades explicaron que el adelanto de muchos romeros obliga a iniciar antes las labores de regulación vial.

“La dinámica de vigilancia, de control y regulación dará inicio este 25 de julio y retomará su intensidad el viernes 31 de julio y, por supuesto, el sábado 1° y el domingo 2 de agosto, tomando en cuenta que la culminación de la celebración religiosa será ese domingo.”, señaló el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Como parte del plan, el 1º de agosto se prevé cerrar el paso de vehículos entre la Fuente de la Hispanidad y la antigua Galera, un tramo de cuatro kilómetros sobre la Florencio del Castillo, aunque la medida podría adelantarse a este fin de semana si la cantidad de fieles es considerable.

Además, desde el 1º de agosto se establecerá un anillo de restricción vehicular de tres cuadras alrededor de la Basílica de Los Ángeles, con acceso únicamente para los residentes del sector.

La Policía de Tránsito indicó que cerca de 150 oficiales participarán en el operativo, con presencia en la Florencio del Castillo, el centro de Cartago, la General Cañas, Tibás, Heredia y las rutas 27 y 32, esto con el fin de brindar protección tanto a peatones como a conductores.

En particular, los oficiales reforzarán la vigilancia entre la antigua Galera y la ruta vieja a Cartago para que los romeros utilicen un recorrido más seguro.

“El propio 2 de agosto, desde las 6 am, se reforzará la vigilancia sobre la Florencio del Castillo, para controlar el abuso de la velocidad, el estacionamiento indebido y el recargo en el transporte público, entre otras funciones preventivas”, detallaron las autoridades.

Tránsito realizó un llamado para extremar la precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos a la presencia de miles de peatones en carretera. También recomendaron planificar los desplazamientos y optar por rutas alternas para evitar la Florencio del Castillo.

Rutas alternas

El MOPT recomendó que, para todo tipo de vehículos, se utilice la Ruta 218, por Vista del Mar, mientras que los automotores livianos podrán desplazarse por la Ruta 212, entre San José, Patarrá, Coris y La Lima de Cartago.

Además, quienes viajen desde zonas alejadas deberán conducir con especial cuidado en sectores como Cambronero, El Aguacate, la Ruta 27, el Cerro de la Muerte y el Zurquí, donde las condiciones climáticas y de la carretera incrementan el riesgo de accidentes durante estos días.