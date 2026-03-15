Cierre de rampa y menos carriles: así cambia el tránsito en Circunvalación

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció modificaciones importantes en la vialidad de la ruta de Circunvalación (RN 39), específicamente en el sector del Parque de la Paz, debido al avance en el proyecto de reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar.

Desde el viernes 6 de marzo, se han implementado cambios estratégicos para permitir la continuidad de las obras.

Entre las medidas principales están:

Cierre total de los dos carriles de la rampa Sur , que sirve como salida hacia la rotonda de la Y Griega.

, que sirve como salida hacia la rotonda de la Y Griega. En contraste, los dos carriles de la rampa Norte, que permiten el ingreso a dicha rotonda, permanecen habilitados para los conductores.

Sobre Circunvalación, el tránsito se ha reducido a un solo carril por sentido: uno para la ruta Hatillo-Zapote y otro para el sentido contrario, Zapote-Hatillo.

Esta reorganización vial permitirá desarrollar la obra en tres fases en lugar de cuatro, aprovechando la época de verano para avanzar con mayor rapidez y reducir las afectaciones prolongadas a los usuarios de esta importante arteria vial.

Se recomienda a los conductores tomar las previsiones necesarias.