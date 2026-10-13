Cierre de Ministerio de Gobernación: Esto pasará con DINADECO

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La aprobación en segundo debate del expediente legislativo N.° 24.719 concreta el traslado de Dinadeco al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

La reforma le otorga autonomía en sus compras y busca fortalecer el trabajo con más de 3.600 organizaciones comunales.

Un nuevo marco institucional

Tras la aprobación del proyecto de ley 24.719 en la Asamblea Legislativa, se formalizó el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía.

Dentro de este proceso de reestructuración del Estado, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) será trasladada al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

A pesar del cambio de adscripción, la entidad mantendrá su condición de órgano de desconcentración máxima en razón de la materia.

¿Qué implica la personalidad jurídica instrumental?

Uno de los componentes principales de esta ley es la adjudicación de personalidad jurídica instrumental a Dinadeco.

En la práctica, este cambio legal permitirá a la institución realizar sus procesos completos de adquisición de manera interna, sin la intermediación de terceros. Esta facultad otorgará mayor agilidad, flexibilidad y capacidad de ejecución en la administración de sus contratos, actos y recursos financieros orientados a sus fines institucionales.

Impacto en las comunidades y el Plan Nacional de Desarrollo

La reorganización está orientada a optimizar la atención a las más de 3.600 organizaciones de desarrollo comunal registradas en Costa Rica.

Entre los principales beneficios de esta adscripción destacan:

Mejora en la prestación de servicios: La entidad modernizará y simplificará sus trámites administrativos para ofrecer un acompañamiento más eficiente a los proyectos comunitarios.

La entidad modernizará y simplificará sus trámites administrativos para ofrecer un acompañamiento más eficiente a los proyectos comunitarios. Alineación estratégica: Al quedar vinculada a Mideplan, la gestión comunal se articulará directamente con el Plan Nacional de Desarrollo, permitiendo que las iniciativas locales sumen al progreso general del país.

Entrada en vigor y período de transición

La legislación establece que su entrada en vigor oficial será el 1.º de mayo de 2027.

Durante el período previo, Dinadeco llevará a cabo un proceso de reorganización administrativa e interna. La institución evaluará su estructura actual para determinar si responde a los retos futuros o si requiere ajustes operativos.

El director nacional de Dinadeco, Daniel Vargas Quirós, enfatizó que el objetivo central de esta transición es que las reformas jurídicas se traduzcan gradualmente en mejores condiciones para el movimiento comunal y el desarrollo territorial.