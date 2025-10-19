Cierre de barbería y puesto de lotería tras operativo en Cartago

Acciones policiales se realizaron este fin de semana

Autoridades realizaron un operativo en distintos locales comerciales ubicados en el centro de Cartago, donde procedieron con el cierre de una barbería y un puesto de lotería, por presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Durante la acción, se decomisaron dosis de marihuana y otras drogas. El fin del operativo era intervenir los locales en donde se realiza la venta y consumo de drogas.

Foto: MSP
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También, las autoridades clausuraron 5 máquinas de juego de azar, las cuales operaban sin los permisos correspondientes.

Las personas que fueron abordadas en dicho operativo, mantienen antecedentes por consumo de drogas.

Foto: MSP
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Estas acciones se lograron gracias a la Fuerza Pública de Cartago junto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Canina de la Fuerza Pública, la Policía Municipal de Cartago y el Departamento de Patentes de la Municipalidad.