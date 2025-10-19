Cierre de barbería y puesto de lotería tras operativo en Cartago

Autoridades realizaron un operativo en distintos locales comerciales ubicados en el centro de Cartago, donde procedieron con el cierre de una barbería y un puesto de lotería, por presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Durante la acción, se decomisaron dosis de marihuana y otras drogas. El fin del operativo era intervenir los locales en donde se realiza la venta y consumo de drogas.

Foto: MSP

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También, las autoridades clausuraron 5 máquinas de juego de azar, las cuales operaban sin los permisos correspondientes.

Las personas que fueron abordadas en dicho operativo, mantienen antecedentes por consumo de drogas.

Foto: MSP

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Estas acciones se lograron gracias a la Fuerza Pública de Cartago junto con el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Canina de la Fuerza Pública, la Policía Municipal de Cartago y el Departamento de Patentes de la Municipalidad.