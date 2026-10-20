Cierre de Avenida Segunda por manifestación provoca presas en San José

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La Avenida Segunda permanece cerrada a la altura de la Plaza de la Democracia, en San José, debido a la concentración de manifestantes que se mantiene en el sector este martes.
Aunque las lluvias provocaron que muchas de las personas que participaron en la movilización se retiraran del lugar, un grupo permanece concentrado sobre la vía, lo que obligó a interrumpir el paso de vehículos.
Agentes de la Policía de Tránsito se encuentran en la zona regulando la circulación y desviando a los conductores hacia rutas alternas.
La manifestación llegó durante la tarde hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa, luego de avanzar desde la Fuente de la Hispanidad.
Conforme avanzó la jornada, la lluvia redujo la cantidad de asistentes, pero quienes permanecieron en el sitio ocuparon parte de la Avenida Segunda, por lo que el tránsito vehicular continúa restringido en ese punto.