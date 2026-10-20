Cierre de Avenida Segunda por manifestación provoca presas en San José

Tránsito desvía los vehículos por la concentración de personas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

La Avenida Segunda permanece cerrada a la altura de la Plaza de la Democracia, en San José, debido a la concentración de manifestantes que se mantiene en el sector este martes. Aunque las lluvias provocaron que muchas de las personas que participaron en la movilización se retiraran del lugar, un grupo permanece concentrado sobre la vía, lo que obligó a interrumpir el paso de vehículos.