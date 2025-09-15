La Comisión Municipal de Emergencias de La Unión atiende el deslizamiento de una vivienda en Río Azul específicamente en Calle Patarrá.

Las autoridades locales confirmaron el cierre de la vía Calle Patarrá (la que comunica Río Azul con Linda Vista) “hasta valorar el estado de la misma”.

Esta vía es utilizada principalmente por las personas que viajan de Cartago a San José.

“En el lugar se atendió a dos adultos mayores los cuales estarán con sus familiares. Desde la Municipalidad de La Unión, se brindará ayuda con unos víveres coordinados con la Comisión Nacional de Emergencias y con atención de la trabajadora social del Gobierno Local para ser referidos a las instancias correspondientes”, indicó la Municipalidad.