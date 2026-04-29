Varios locales comerciales en Cartago fueron cerrados de forma indefinida tras un operativo interinstitucional contra la venta ilegal de lotería, realizado por la Junta de Protección Social (JPS) y el departamento de Patentes de la Municipalidad.

La intervención incluyó inspecciones en comercios, notificaciones y cierres a establecimientos señalados por comercializar loterías al margen de la ley.

“Se intervinieron 7 locales: 3 con clausura, 4 con prevención: esa prevención porque tenía un negocio, pero con otra patente que no correspondía a venta de lotería”, informó la municipalidad.

Según las autoridades, la acción forma parte de una estrategia nacional para combatir estructuras ilegales que desvían recursos que, mediante la venta oficial de lotería, se destinan a programas de ayuda social.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, indicó que los operativos buscan proteger los recursos de la JPS y reforzar el cumplimiento de la normativa.

Explicó que la Policía Municipal y Patentes acompañaron la intervención y adelantó que este tipo de acciones se mantendrán de manera periódica.

Redondo también advirtió preocupación por otras posibles actividades irregulares detectadas en algunos operativos recientes, luego del hallazgo de objetos punzocortantes vinculados a ventas ambulantes.

Como parte de la estrategia, las autoridades también desarrollaron procesos de coordinación y capacitación con gobiernos locales para fortalecer la detección temprana de puntos de venta ilegales.

Desde la JPS insistieron en que la compra de lotería legal es clave para sostener recursos dirigidos a obra social, por lo que mantendrán acciones para frenar el comercio clandestino.