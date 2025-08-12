El Ministerio de Salud cerró un supermercado asiático que se hizo reconocido en redes sociales por el tipo de productos que vendía.

El argumento de la institución para cerrar este centro de productos asiáticos fueron:

Ausencia de etiquetado en español.

Etiquetado que no correspondía al producto en exhibición.

Registro sanitario vencido.

Fotografía cortesía Ministerio de Salud

“En una reciente visita a un establecimiento ubicado en San José, se determinó que aproximadamente el 80% de los productos incumplía con la regulación sanitaria”, indicó Salud.

El lugar vende productos asiáticos alimenticios sin etiquetado e inclusive, con etiquetado en idioma extranjero.

Fotografía cortesía Ministerio de Salud

El video donde se expone el centro comercial evidencia la cantidad de productos sin etiquetado o con señas en idioma asiático.

Fotografía cortesía Ministerio de Salud

“El Ministerio de Salud continúa con las inspecciones en comercios de todo el país, con el objetivo de salvaguardar la salud de la población y garantizar que los productos que se comercializan cumplan con la normativa vigente”, señaló el ente.