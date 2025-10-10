La propuesta del diputado Gilberth Jiménez, que buscaba destinar parte del presupuesto del Cuerpo de Bomberos para fortalecer la seguridad pública del país, recibió el rechazo de los legisladores de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

El expediente 24.518 planteaba redistribuir el aporte del 4% de las primas recaudadas por seguros vendidos en el país, asignando un 3% al Cuerpo de Bomberos y destinando el 1% restante al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ante esta iniciativa, Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, se presentó ante los diputados de la comisión para explicar el impacto que tendría la pérdida de esos recursos en la atención de emergencias.



Necesidades de Bomberos

• 480 funcionarios

• ¢40 mil millones para proyectos constructivos

• ¢46 mil millones para equipamiento

• Renovar la flotilla vehicular (unidades con más de 25 años de servicio), 55 pasaron la vida útil

• Pocas estaciones en zonas rurales

• Casi 20 estaciones en malas condiciones





Fuente: Cuerpo de Bomberos



“Es de alto impacto porque afecta el 25% de los ingresos que recibe el Cuerpo de Bomberos.

El 4% de las primas de seguros es nuestro rubro más importante. Reducirlo al 3% nos quita el 25% de los recursos totales”, advirtió.

Las autoridades señalaron que las emergencias atendidas van en aumento, y solo en 2024 se realizaron 60 mil intervenciones.

“Nos pondría en una situación muy complicada para atender muchas de las emergencias que nuestra organización enfrenta”, agregó Chaves.

Sus declaraciones provocaron una ola de reacciones en contra de la propuesta por parte de los integrantes de la comisión.

“Estoy de acuerdo en que no se les rebaje, porque estaríamos quitando recursos a un servicio esencial para la seguridad del país”, expresó la diputada Gloria Navas.

Por su parte, el diputado Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que su fracción no apoyará la iniciativa.

Tas los argumentos de los integrantes de la comisión y el cierre de la audiencia del Cuerpo de Bomberos, el congresista Jiménez anunció que archivaría la propuesta.

Katherine Moreira Diputada Liberación Nacional

“Me llama la atención que diputaciones del Poder Ejecutivo no hayan abogado para decir que esta iniciativa no debe avanzar. Yo votaría en contra y abogaría por la responsabilidad, quitar recursos a los Bomberos es quitar recursos a la atención de las emergencias que tiene Costa Rica”.