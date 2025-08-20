Al menos 75 mil expedientes de la Unidad de Refugio fueron cerrados por las autoridades en los últimos meses según explicó Omer Badilla director de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) esto como parte de una estrategia para reducir el alto circulante de casos pendientes.

Según el director de la institución, gran parte de las solicitudes fueron declaradas inadmisibles por falta de asistencia a las entrevistas de elegibilidad, porque los solicitantes habían optado por otra categoría migratoria o habían abandonado el país.

Actualmente, la Unidad de Refugio mantiene cerca de 190 mil solicitudes en trámite, una reducción significativa tras haber superado la barrera de los 200 mil expedientes acumulados.

Migración asegura que con esta depuración logra cerrar alrededor de 15mil casos mensuales, y espera finiquitar otros 40 mil adicionales a finales de noviembre.

Por su parte, la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) y otras organizaciones advierten que en solo cuatro meses se han rechazado más de 3.500 solicitudes y alertan a los solicitantes sobre la importancia de no faltar a sus entrevistas, ya que al ser declaradas inadmisibles no existe opción de apelación, obligándolos a reiniciar el trámite desde cero.

“Al negarse las solicitudes de estas personas por inadmisibilidad, no se les permite presentar un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, sino que se está dando la única opción de volver a solicitar desde cero el proceso de refugio, lo que implicaría que las personas tengan que esperar meses para dar reinicio al trámite”, señalan las organizaciones.