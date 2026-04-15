Cientos de vecinos de San José sin agua: AyA explica motivo

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Cientos de vecinos de San José, específicamente del sector de San Sebastián, están sin el servicio de agua potable producto de una interrupción imprevista.

En un anuncio publicado en horas de la mañana en las redes del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), indicaron que ocurre al bajo nivel en el tanque debido a baja recuperación del sistema.

La interrupción se da desde las 9:00 a.m. de este 15 de abril hasta las 3:00 p.m. de este mismo día.

Otras afectaciones

En sus redes sociales, el AyA indicó que también hay afectación en Hatillo, Hospital y Rancho Redondo, por otros motivos.

Estas interrupciones también fueron imprevistas.

Para más detalle, visite las redes de la institución.

Se consultó a la institución sobre la cantidad de personas afectadas, pero al momento de la publicación, la consulta sigue en trámite.