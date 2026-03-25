Cientos de personas se unen al paro de labores de la CCSS

Colaboradores de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) del Hospital Max Peralta en Cartago se unieron al paro de labores por huelga convocada este miércoles.
Desde las 6:00 am cientos de personas se unieron al movimiento en busca de que se mejoren sus condiciones.
Las personas en Cartago tienen como destino San José para la huelga que pretende unir a cientos de trabajadores de la Caja.
Desde Cartago, a las afueras del Max Peralta, irán en busetas que los transporte.
El hospital continúa sus servicios con normalidad y la institución activó un plan de contingencia para prestar la atención con normalidad.