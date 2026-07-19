Cientos de periodistas hacen kilométricas filas para entrar a la final

La expectativa por la gran final del Mundial 2026 se vive incluso antes del pitazo inicial. Desde varias horas antes del partido, cientos de periodistas de todos los rincones del planeta protagonizaron una kilométrica fila para ingresar al MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde Argentina y España disputarán el título.

Con acreditación en mano, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y equipos de producción esperaron pacientemente su turno para superar los controles de seguridad y acceder al recinto, en una imagen que refleja la enorme dimensión del encuentro.

Foto: Estefan Monge

Y no es para menos. La final reúne a la campeona del mundo y de América frente a la campeona de Europa, un duelo que muchos consideran el partido más importante del fútbol en los últimos años.

Los accesos al estadio registraron largas filas desde tempranas horas de la tarde, mientras los profesionales de la prensa buscaban asegurar su lugar para cubrir un evento que promete quedar en la historia del deporte mundial.

Dentro del MetLife Stadium ya está todo listo para una final que acaparará la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.