Lo que prometía ser una gran fiesta futbolística se fue transformando en una amarga pesadilla para cientos de aficionados costarricenses que hicieron el viaje hasta Nicaragua, con la ilusión de apoyar a la Selección Nacional.

Desde temprano, los ticos se hicieron presentes en los alrededores del Estadio Nacional de Nicaragua, portando camisetas rojas, banderas, tambores y toda la energía que suele caracterizar a la afición costarricense. El ambiente era de alegría, expectativa y orgullo por acompañar al equipo fuera de nuestras fronteras.

Sin embargo, la emoción se fue desvaneciendo rápidamente cuando muchos se dieron cuenta de que no podrían ingresar al estadio, a pesar de tener su entrada en mano.

Grupo Extra estuvo presente en Managua, donde presenciamos todo apunta a una aparente sobreventa de boletos, lo que provocó una situación caótica en los accesos. Algunos testigos aseguran que, incluso, hubo discusiones y momentos de tensión entre los fanáticos y el personal de seguridad.

La falta de organización y comunicación por parte de los encargados del evento dejo a una gran parte de la “marea roja” costarricense fuera del recinto deportivo. Muchos expresaron su frustración y enojo, no solo por el dinero invertido en los boletos y el viaje, sino también por la ilusión rota de alentar a su equipo nacional en un partido tan esperado. Algunos hasta denunciaron pasar más de 6 horas en la frontera, detenidos por razones inexplicables. “Vendieron sobreventa de entradas, no tienen nada de numeración. Hasta adultos mayores se devuelven”. “Es inaceptable, estuvimos en la aduana detenidos simplemente porque no nos querían dejar pasar”.

“Hubo 10 buses detenidos bajo la lluvia, no hemos almorzado, para que lleguemos aquí y simplemente no nos dejan ingresar”. Estos fueron parte de los testimonios que aseguraron varios ticos en Acción 360, programa de deportes que se transmite de lunes a viernes a las 8 p.m. por Extra TV.

Ante la imposibilidad de ingresar, varios grupos de aficionados decidieron retirarse del lugar y regresar a sus hoteles, cabizbajos, decepcionados y sintiendo que su entusiasmo fue en vano.

En redes sociales, ya comienzan a circular videos y mensajes de protesta por parte de quienes se vieron afectados, exigiendo explicaciones y medidas correctivas.

Lo que debía ser una noche memorable de fútbol y unión centroamericana terminó convirtiéndose en un trago amargo para muchos costarricenses que solo querían alentar a su selección desde las gradas. Por su parte, la FEDEFÚTBOL prepara queja a CONCACAF por las anomalías con las entradas de los ticos.

Esos momentos de tensión nos recordó la tragedia sufrida en el estadio Mateo Flores de Guatemala, el 16 de octubre de 1996, cuando los chapines iban a jugar ante los ticos. Aquella vez se registraron 84 muertes.