Una experta en física de aerosoles y gestión de riesgos trabajará con la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina para redefinir estándares y políticas sobre el fuego.

Se trata de la Dra. Marcela Loría Salazar, que fue seleccionada para un comité de élite que servirá para la política federal de Estados Unidos sobre incendios forestales y humo, lo que tendrá un impacto directo en la calidad del aire, la salud humana y la protección de los ecosistemas.

Su trabajo es fundamental para mitigar las catástrofes que causan los incendios, como la pérdida de vidas, infraestructura y recursos económicos.

Marcela, oriunda de la provincia de Cartago y actual profesora de la Universidad de Oklahoma, fue nombrada miembro de un comité en la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Fue una de los 14 científicos elegidos, de entre más de 150 candidatos, para integrar el comité “Optimizando la Investigación sobre Quemas Prescritas Experimentales para Mejorar la Comprensión del Comportamiento de los Incendios y el Humo Forestales”.

La misión de este comité es contribuir con base en su experiencia a la creación de nuevos estándares que permitan entender los incendios forestales y su impacto, una tarea crucial para la salud, la comunidad y el ambiente.

La Dra. Loría Salazar cuenta con 15 años de experiencia en física de aerosoles, enfocándose en cómo las partículas del humo de incendios impactan la calidad del aire, la formación de nubes, los patrones climáticos a largo plazo y la salud humana. También aporta su experiencia en sensores remotos, modelación y técnicas de investigación de coproducción.

Una de las razones principales de su selección fue su valiosa colaboración con las Naciones Tribales de Estados Unidos. Ella subraya la conexión ancestral y la profunda sabiduría de las comunidades indígenas americanas en la administración de la tierra.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

La historia oral tribal documenta miles de años de gestión de incendios mediante quemas controladas. Estas quemas, realizadas bajo supervisión experta, no solo limpian la tierra para la agricultura, sino que también actúan como barreras para especies invasoras, previenen inundaciones y alteran la composición del suelo.

Este proceso de co-creación busca comprender los problemas de las tribus y desarrollar herramientas adaptadas a sus lenguajes y marcos culturales, dándoles total autonomía en las decisiones sobre cómo mitigar el riesgo en sus comunidades.

La investigación actual sobre incendios forestales se enfrenta a un desafío crítico: la falta de datos sobre los combustibles que se queman. Existe mucha incertidumbre en los modelos y pronósticos de incendios porque los modelos no logran capturar las condiciones meteorológicas, ya que los incendios pueden crear microclimas temporales por sí solos.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: AFP.

Se espera que el servicio de la Dra. Loría Salazar en el comité tenga una duración de entre 12 y 18 meses.

Al finalizar, el grupo emitirá un informe que servirá de base para la política federal en Estados Unidos sobre incendios y humo en todo el país.

Las conclusiones del comité se difundirán al Congreso y a las agencias pertinentes para guiar futuras estrategias de gestión de incendios y salud ambiental.

El mayor logro del comité será identificar y recomendar las herramientas y observaciones necesarias para llevar a cabo quemas controladas de manera segura y precisa, lo que permitirá comprender mejor la incertidumbre de los modelos y pronósticos y crear estrategias de mitigación de riesgos, como evitar la exposición al humo.