Liga Deportiva Alajuelense cayó en casa ante el ciclón azul del Motagua, en juego de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Tras el tiempo reglamentario el marcador fue 0 a 1.

El cotejo empezó con una acción de Serrano en el marco de Ortega y de inmediato la reacción de Pérez en la cabaña catracha, pero ambos con la brújula perdida.

En muy poco tiempo ya Alajuelense sumaba las amonestaciones de Parkins y Villalobos.

Se incomodaba Ramírez, pero al 15’ llegó lo peor. Ronald Matarrita comete una falta artera y el central Ismael López le saca tarjeta roja. “Machillo” se pone furioso y mete a Ruiz en lugar de Cisneros. Ronald sale muy dolido del terreno de juego, junta las manos y le pide a la afición que lo disculpe por el gran error cometido.

Después lo que vimos fue un juego con llegadas de ambas oncenas, con una Liga que calculaba cada paso que iba a dar, debido a la inferioridad numérica.

Pese a esa ausencia la Liga controló el juego y supo aguantar.

En el complemento fue mejor el visitante.

Un cabezazo de Cabrera por poco se mete al arco de Ortega, pero no pasó del susto al 71’.

Para estar con un hombre menos resultaba beneficioso el empate. Baldazo de agua fría el cabezazo de Mathías Vásquez al 90’ +1’ y la Liga queda en agonpia.

Al cierre los azules pierden a Marcelo Santos por tarjeta roja.

El juego de vuelta será el próximo martes a las 8 de la noche en el estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato” Uclés.