Alajuelense perdió 0-1 en casa ante el ciclón azul del Motagua, por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Al minuto 15 llega lo peor. Ronald Matarrita comete una falta y el central Ismael López le saca tarjeta roja. Ronald sale muy dolido del terreno de juego y le pide a la afición que lo disculpe.
Pese a esa ausencia la Liga controló el juego y supo aguantar. Para estar con un hombre menos resultaba beneficioso el empate. Baldazo de agua fría el cabezazo de Mathías Vásquez al 90’ +1’ y la Liga queda en agonía. Al cierre los azules pierden a Marcelo Santos por tarjeta roja.
El juego de vuelta será el próximo martes a las 8 de la noche en el estadio “Chelato” Uclés.
Alajuelense apareció con Ortega, Piñar, Gamboa, Villalobos, Matarrita, Borges, Michel (Badilla 61’), Pérez (Salazar 77’), Parkins (Bran 77’), Hernández (Lucumí 61’) y Cisneros (Ruiz 20’). D.T.: Óscar Ramírez.
Motagua puso a Ortiz, Cardozo, Santos, Vega, Serrano (Vásquez 76’), Meléndez, Gómez (Meléndez 76’), Argueta (Núñez 70’), Portillo, Mejía (Macías 46’) y Oliveira (Cabrera 55’). D.T.: Javier López.
Goles: 0-1 Mathías Vásquez al 90’ + 1’
Amonestados: En Alajuelense Parkins y Villalobos. En Motagua López, Gómez y Meléndez.
Motivo: Cuartos de final Copa Centroamericana.