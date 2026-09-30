Ciclistas lucharon contra la alta temperatura guanacasteca

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La primera etapa de la Vuelta Ciclística Femenina a Costa Rica estuvo marcada por el calor, muy característico de la zona de Guanacaste.

La ciudad de Cañas fue el punto de partida de la edición 24 de esta competencia y las corredoras tuvieron que lidiar con temperaturas de hasta 32 grados.

Sumado a eso, en la zona hubo muy poco viento, lo cual hizo que el calor se sintiera con más intensidad a lo largo de los 109 kilómetros de recorrido.

“Nosotros hemos estado dando vueltas por el mundo y el clima es mucho más seco, mucho más frío, entonces sabíamos que era muy importante el hielo, el agua, beber constantemente y tener comunicación con mis compañeras. Nos llevábamos hielo y mantuvimos esa parte bastante controlada”, dijo Catalina Soto, ganadora de la etapa de este miércoles.

La hidratación fue fundamental para que las deportistas lograran mantener un equilibrio y no sufrir ningún inconveniente en carretera.

Equipos se prepararon con recursos para la hidratación en la competencia.

Así lo contó también una de las pedalistas europeas y que esta es la primera vez que visita Costa Rica. Se trata de Elisa De, del equipo Global Cycling, proveniente de Países Bajos, quien ganó el premio de montaña de este miércoles.

“Estoy muy sorprendida de que pudiéramos conducir tan bien y tan fuerte, lo disfruté mucho, pero también fue muy duro por la temperatura alta y el recorrido de montaña y subidas, del cual no estamos acostumbradas”, afirmó.

La etapa de este martes será desde Tilarán hasta La Fortuna de San Carlos, donde se espera una temperatura de 28 grados con una humedad superior al 80%.