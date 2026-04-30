Ciclistas del equipo campeón de la Vuelta sufren accidente

Dos ciclistas del equipo campeón de la Vuelta a Costa Rica, el 7C Economy Hyundai, protagonizaron un accidente de tránsito, en un hecho que encendió las alarmas dentro del pelotón nacional.

Se trata de Ismael Vargas y Jexon Ledezma, quienes colisionaron con un vehículo pesado en el último sector de la bajada de Tapezco hacia Ciudad Quesada.

De acuerdo con el comunicado oficial del equipo, Vargas fue el más afortunado, ya que presentó lesiones mínimas y posteriormente fue dado de alta tras ser atendido en el hospital de Ciudad Quesada.

El caso de Ledezma es más delicado. El ciclista sufrió fracturas en un brazo y en la clavícula, además de un golpe en el rostro producto del impacto. Debido a la gravedad del accidente, será trasladado al Hospital México, donde se le realizarán estudios más profundos y será valorado por un neurocirujano para descartar lesiones de mayor riesgo.

Ambos corredores recibieron atención médica inmediata tras el incidente, y desde el equipo agradecieron la rápida intervención del personal de salud, así como el apoyo de quienes han estado pendientes de la situación.