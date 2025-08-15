Viene la edición quinta del Cross Costa Rica MTB, la cual comenzará el viernes 31 de octubre del 2025, para la que será su quinta edición.

“Estamos sumamente orgullosos de cumplir 5 años, hemos tenido el privilegio y la confianza de más de 4.000 participantes a lo largo de nuestras ediciones y con la presencia de 9 países. Esto significa que estamos haciendo bien las cosas, que las personas creen en nuestro producto y sin duda alguna es el motor para seguir haciendo las cosas de manera honesta a favor del ciclismo de Costa Rica, las familias y las nuevas generaciones”, explicó Carlos Chaves Mata, fundador y presidente Cross Costa Rica.

Inicia el 31 de octubre y el cierre será el domingo 2 de noviembre, con tres días de aventura, 7.500 metros de ascenso y 170 kilómetros de recorrido.