El ciclista costarricense Kenneth Tencio logró el tercer lugar del “Red Bull Featured”, el cual tuvo lugar en Manchester, Inglaterra.

En esta ocasión se reunieron los mejores ocho riders del BMX Freestyle del mundo para competir ante 10 mil personas.

“La vida está llena de sorpresas la verdad que, entre todas estas leyendas, sabía que la tenía muy difícil, pero si hay algo que siempre me ha distinguido es que mi mente siempre está pensando es como me puedo diferenciar después de haber tenido un año tan difícil me llena el alma tener 2 podios en el primer trimestre del año”, dijo el tico.