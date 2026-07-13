Ciclista tico admite que dio positivo y se defenderá

El ciclista costarricense Jason Huertas confirmó, mediante un video publicado en sus redes sociales, que enfrenta un resultado analítico adverso tras su participación en la Vuelta a Costa Rica 2025.

Huertas aseguró que ejercerá su defensa por la vía legal con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, ya que sostiene que no cometió ninguna infracción de manera intencional.

El pedalista ya había sido sancionado por un caso de dopaje años atrás, situación que lo mantuvo alejado de la competencia durante vario tiempo. Ahora vuelve a estar bajo investigación por un nuevo resultado adverso.

En la Vuelta a Costa Rica 2025, el nacional finalizó como subcampeón de las Metas Volantes. Además, en marzo de este año se proclamó campeón panamericano de ruta en la categoría élite masculina, durante el certamen disputado en Montería, Colombia.

Asimismo, Huertas informó que dejó de formar parte del equipo ManzaTé debido a este proceso. En su mensaje aprovechó para agradecer a sus compañeros y al cuerpo técnico por el respaldo brindado.

El ciclista espera demostrar durante el proceso, que no incurrió en ninguna infracción de forma intencional.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra