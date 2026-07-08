Ciclista Kenneth Tencio reclama el poco apoyo de entes deportivos

Por medio de sus redes sociales el ciclista de BMX Freestyle, Kenneth Tencio mostró su molestia por el poco apoyo que reciben los deportistas y hablan de que a veces la prioridad no son ellos.
El tema corresponde al Campeonato Panamericano Costa Rica de BMX Freestyle, Flatland y Trial que se iba a desarrollar en Playa Jacó del 18 al 20 setiembre de este año.
“Una vez más me doy cuenta de que para la mayoría de los entes deportivos los atletas no son la prioridad; muchas veces parecen priorizarse a sí mismos.
Después de meses de trabajo, planificación y esfuerzo cambian las reglamentaciones como si el trabajo de una organización no tuviera ningún valor. A tan solo dos meses de evento la decisión más responsable fue ceder y permitir que el país sede cambiara, antes que comprometernos a realizar un evento mediocre como lamentablemente ya ha ocurrido en otras ocasiones.
Es frustrante ver como decisiones tomadas desde un escritorio terminan afectando el trabajo de quienes realmente hacen que el deporte siga creciendo”, explicó el deportista.