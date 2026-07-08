Ciclista Kenneth Tencio reclama el poco apoyo de entes deportivos

Por medio de sus redes sociales el ciclista de BMX Freestyle, Kenneth Tencio mostró su molestia por el poco apoyo que reciben los deportistas y hablan de que a veces la prioridad no son ellos.

El tema corresponde al Campeonato Panamericano Costa Rica de BMX Freestyle, Flatland y Trial que se iba a desarrollar en Playa Jacó del 18 al 20 setiembre de este año.