La Federación Costarricense de Ciclismo dio un paso histórico al ascender al Grupo 2 de la clasificación de federaciones nacionales de la Unión Ciclística Internacional, tras permanecer varios años en el Grupo 3.

Este logro reconoce el crecimiento del ciclismo nacional en el ámbito deportivo, organizativo y financiero.

La UCI destacó tres factores clave en la evaluación: la realidad deportiva, el número de licencias y la solidez financiera. Costa Rica organizó cerca de 100 eventos nacionales e internacionales y cuenta con casi 3.000 ciclistas registrados, cifras que reflejan un avance sostenido.

Además, la federación mejoró su estabilidad económica gracias a una gestión más eficiente y al respaldo de nuevos patrocinadores.

El presidente de la FECOCI, Óscar Ávila declaró que el ascenso fue gracias al gran trabajo en equipo.

“Esta calificación de la UCI es como un reconocimiento al trabajo en equipo que se ha realizado en la Federación a pesar de las dificultades que existen en la reglamentación para realización de eventos de ciclismo, al tiempo que demuestra un gran esfuerzo por consolidar una situación financiera solvente que permita una base sólida para continuar trabajando por el ciclismo” comentó.

Óscar Ávila también agradeció a todos los patrocinadores que los ayudaron a ascender.

“Nos sentimos comprometidos con los patrocinadores, asociados, organizadores de eventos privados, jueces y comisarios, autoridades del Gobierno de la República, funcionarios de tránsito, autoridades municipales y miles de ciclistas que apoyan los eventos”, afirmó Óscar Ávila, presidente de FECOCI.

Con esta clasificación, Costa Rica se posiciona como la primera federación centroamericana en alcanzar el Grupo 2, junto a potencias como Colombia, México y Chile.

El nuevo estatus abre la puerta a más oportunidades internacionales y representa un impulso decisivo para el desarrollo del ciclismo costarricense.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra