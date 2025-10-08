Francisco Brenes Herrera

Colaborador

El Sprint Challenge 2025 celebrará su tercera fecha este domingo 12 de octubre, desde las 6:00 a.m. en el Circuito Go Rigo Go! del Parque Viva, ubicado en La Guácima de Alajuela

Este evento avalado por la Federación Costarricense de Ciclismo y organizado por Strada Ciclismo mantendrá su formato tipo Criterium, con clasificatorias y finales en las categorías Élite, Sub-23, Open, Amateur y Máster.

Además, se realizará una carrera Strider gratuita para niños de 3 a 7 años y habrá premiación por categoría. Las inscripciones ya están disponibles en la dirección www.stradaciclismocr.com.