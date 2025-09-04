Paralizar operaciones, exigir pagos millonarios, robar datos financieros o suplantar identidades: los ciberataques dejaron de ser un asunto lejano y hoy son una de las mayores amenazas para la economía global y Costa Rica no es la excepción, según el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

En los últimos 6 años, el país acumuló más de 26.600 denuncias por delitos informáticos, según la Universidad Nacional. A nivel internacional, se estima que los ataques al sector financiero han provocado pérdidas por hasta 12 mil millones de dólares en 2 décadas, y solo desde 2020 las pérdidas directas superaron los 2.500 millones.

Declaraciones de Dunia Zamora, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.

Ante este panorama, el Colegio de Contadores advierte que la ciberseguridad no es un asunto técnico exclusivo de especialistas, sino un tema estratégico, ético y humano que involucra a todos los sectores.

“Es un tema que concierne a todos, empresas grandes, PYMES y microempresas. Para el público en general, comprender estos riesgos y las medidas de protección es esencial para exigir transparencia, proteger sus activos y participar activamente en una economía digital segura“, señaló Dunia Zamora, presidenta del Colegio.

Principales amenazas para empresas y usuarios

Ransomware : ataques que paralizan operaciones y exigen pagos millonarios.

: ataques que paralizan operaciones y exigen pagos millonarios. Phishing : suplantación de identidad para robar credenciales sensibles.

: suplantación de identidad para robar credenciales sensibles. Filtración de datos financieros , con riesgos legales y pérdida de confianza.

, con riesgos legales y pérdida de confianza. Sistemas heredados vulnerables , difíciles de modernizar.

, difíciles de modernizar. Amenazas internas, como negligencia o mal uso de accesos privilegiados.



De acuerdo con los especialistas, a esto se suma el doble filo de la Inteligencia Artificial (IA): mientras permite detectar ataques en tiempo real y responder de forma automática, también es utilizada por ciberdelincuentes para perfeccionar fraudes y estafas.

Congreso Internacional de Información Financiera

Estos retos y soluciones se discuten en el 12º Congreso Internacional de Información Financiera, organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, este 4 y 5 de septiembre, de manera virtual y presencial en el Hotel Marriott, Hacienda Belén.