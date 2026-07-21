Ciberataque obliga al Congreso a levantar sesión del Plenario

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 47 votos a favor, levantar la sesión del Plenario de este martes, luego del incidente cibernético que afectó los sistemas informáticos de la institución.

La decisión se tomó mediante una moción de orden, con base en una recomendación del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso.

La diputada de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, aseguró a Grupo Extra que Servicios Técnicos aseguró que, pese a que se publicó el orden del día en el Diario Oficial La Gaceta, no se cumplía en su totalidad el “principio de publicidad” que se requiere para las sesiones legislativas.

El diputado oficialista Nogui Acosta explicó que una persona intentó acceder a uno de los servidores de la Asamblea Legislativa, pero aseguró que los mecanismos de seguridad evitaron afectaciones mayores.

“Fue un incidente. Alguien intentó ingresar a un servidor, los sistemas se encapsularon y evitó que hubiese algún tipo de impacto”, afirmó Acosta.

Según el legislador, como medida preventiva se deshabilitaron temporalmente los sistemas institucionales, lo que provocó la caída del sitio web del Congreso.

“Se bajaron los sistemas, por lo que no se tenía acceso a la página de la Asamblea, pero ya eso está en proceso de corregirse”, agregó.

Antes de levantar la sesión, los diputados discutieron durante un receso la posibilidad de continuar con la jornada legislativa.

El incidente también afectó el trabajo de las comisiones, pues varias sesiones tuvieron que suspenderse debido a la falta de acceso a los órdenes del día y a otros documentos necesarios para su funcionamiento.