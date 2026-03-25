Chuchequeros y griegos dejan todo para el sábado

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Una muy productiva pesca lograba Puntarenas cuando derrotaba a Sporting en el juego de ida de las semifinales del Torneo de Copa. El único tanto porteño lo había marcado por Renzo Carballo de cabeza al 65’.

Pero al 85’ a los de Sporting les volvió el alma al cuerpo con gol de Joshua Navarro que deja todo para el juego de vuelta.

Este lo disputarán anaranjados y albinegros el sábado a las 6 de la tarde en el estadio Miguel “Lito” Pérez de la Perla del Pacífico. En la otra serie juegan Liberia y Saprissa.

Los griegos pusieron en el verde a Johnny Álvarez, Jefry Valverde, Ian Lawrence, Diego de Buen, Andrid Rojas, Matias Verón, Joser González, Anderson Barboza, Diego Marín, Kevin Espinoza y Dylan Ramírez. D.T.: Andrés Carevic. Los chuchequeros apostaron por Guillermo Barrera, Hiram Muñoz, José Ignacio Gómez, Farbod Samadian, Wesly Decas, Derek Cordero, Ulises Segura, Pablo Álvarez, José Adrián López, Jaret Hernández y Renzo Carballo. D.T.: César Alpízar.