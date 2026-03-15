Christopher Núñez le vuelve a dar el liderato a los brumosos

El Club Sport Cartaginés recibía al Deportivo Saprissa en el Estadio José Rafael “Fello” Meza por la jornada 12 del campeonato nacional, en donde el equipo brumoso venció 2-1 al equipo morado.

En la primera mitad, el encuentro fue bastante parejo para ambos equipos, pero la igualdad en el marcador se mantendría hasta el minuto 45+6′, ya que Jefferson Brenes abría el marcador tras una gran jugada individual que dejaba mal posicionado a Diego Mesén, y el diez morado le daba la ventaja a Saprissa en la primera parte.

En la segunda mitad, el Cartaginés salió con todo, ya que en el minuto 55’ Geancarlo Castro anotó el empate en el marcador tras un gran cabezazo luego de un centro de Suhander Zúñiga.

En el 79′, Christopher Núñez le daba vuelta al marcador luego de una gran individual de Marcelo Pereira. Luego del gol brumoso, ambos equipos siguieron buscando la anotación, pero ocho minutos después, en la reposición, no lograron concretar las oportunidades de gol y el Cartaginés se llevaba los tres puntos.

Luego de la victoria brumosa, el conjunto de Amarini Villatoro se enfrentará a Pérez Zeledón, mientras que el Deportivo Saprissa se verá las caras ante San Carlos el próximo domingo.

Cartaginés salió a la cancha con: Kevin Briceño, Fernán Faerron, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Geancarlo Castro, Carlos Barahona, Diego Mesén, Suhander Zúñiga, Nicolás Vargas y José Mora. DT: Amarini Villatoro.

Mientras que Saprissa lo hizo con: Abraham Madriz, Tomás Rodríguez, Ricardo Blanco, Kendall Waston, Jefferson Brenes, Luis Javier Paradela, Pablo Arboine, Jorkaeff Azofeifa, Bancy Hernández, Gerald Taylor y Mariano Torres. DT: Hernán Medford.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra