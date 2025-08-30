La sensación del género urbano, Chris Lebrón, vuelve a Costa Rica por segunda vez para ofrecer un espectáculo en el marco del Día del Negro y la Cultura Afrocostarricense.

La cita será el próximo domingo 31 de agosto, a las 8:00 p.m., en el Campo Ferial del Agricultor, en Limón, donde el artista se presentará junto a invitados especiales como Dfzm y Toledo.

Este esperado concierto no solo marca el regreso de uno de los artistas dominicanos más aclamados, sino que también será una celebración de la identidad, el legado y las raíces de la comunidad afrocostarricense.

“Voy a un lugar totalmente nuevo esta ocasión y espero encontrarme con algo bien bonito, quiero entregarme por completo al público y que los presentes disfruten lo mejor de nosotros”, expresó Lebrón en entrevista con Diario Extra.

Con una carrera que ha visto colaboraciones con gigantes de la música como Arcángel, Romeo Santos, Jay Wheeler y Natti Natasha, el dominicano llega con la promesa de una noche llena de emociones y sorpresas.

“En Limón hay gente de mi raza, así que siento que conecto con ellos muy bien. Eso me alegra, y pueden esperar muchas sorpresas en el evento. Amo la gastronomía de este país por lo que espero comerme un buen rice and beans”, agregó.

Las entradas físicas ya están disponibles en puntos autorizados, al igual en la plataforma de specialticket.net.