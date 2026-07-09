Chris Hemsworth pasea con su esposa y sorprende a los ticos

El actor australiano Chris Hemsworth, reconocido mundialmente por dar vida a “Thor” de Marvel, continúa disfrutando de unos días de descanso en Costa Rica.

Durante su estadía, el artista fue visto en distintos puntos de Santa Teresa, Puntarenas, donde ha aprovechado para disfrutar del mar, recorrer la playa y compartir con algunas personas que lo han reconocido.

Varias fuentes consultadas por Grupo Extra aseguraron que el australiano fue visto en diferentes ocasiones practicando surf, una de las actividades que más disfruta y que, al parecer, fue uno de los principales motivos para escoger nuevamente al país como destino de vacaciones.

Hay que recordar que en 2014 el actor australiano ya había visitado el país junto a su esposa, Elsa Pataky, ocasión en la que ambos fueron captados disfrutando del surf en playas de Guanacaste.

En aquel momento, la actriz incluso manifestó que una de las razones por las que les gusta regresar es la tranquilidad y privacidad que ofrecen los destinos costarricenses, además de las condiciones ideales para practicar este deporte.

Durante esta visita también protagonizó un momento que llamó la atención de los vecinos de la zona.

Una familia costarricense relató al medio que coincidió con Hemsworth en un comercio de Santa Teresa, donde el actor se mostró amable y accesible al detenerse para tomarse fotografías con quienes lo reconocieron.

Incluso, antes de continuar con su recorrido, aprovechó para comprar un helado y refrescarse de las altas temperaturas características del lugar. De acuerdo con información suministrada a Grupo Extra por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el intérprete como su esposa, Elsa Pataky, ingresaron a territorio costarricense el 4 de julio.