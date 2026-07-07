Chris Hemsworth está de paseo en Costa Rica

El reconocido actor australiano Chris Hemsworth, famoso por interpretar al superhéroe Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra actualmente en Costa Rica.

La presencia del artista fue corroborada por la Dirección General de Migración y Extranjería, entidad que indicó que Hemsworth ingresó al país el 4 de julio y que, de acuerdo con los registros disponibles, todavía no ha abandonado el territorio nacional.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el propósito de su estadía en Costa Rica.

El intérprete alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel de Thor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, personaje que ha encarnado en varias producciones de la franquicia, incluidas las cintas de The Avengers y las películas individuales del Dios del Trueno.

Su trayectoria también incluye destacados papeles en producciones de acción, ciencia ficción y suspenso distribuidas a través de plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video.