Al menos una persona falleció en un accidente que tuvo lugar la mañana de este martes en el sector de Puerto Cortés de Osa, en Puntarenas.

Según informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos, en el sitio se presentó una colisión entre un vehículo liviano y un vehículo pesado.

Producto del accidente, la cabina del camión se envuelve completamente en llamas.

Bomberos destacó que la persona que viajaba en el vehículo liviano fue quien perdió la vida, y que se está a la espera del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para lo correspondiente.

Las autoridades recibieron la alerta del hecho a las 5:47 a.m. y al sitio movilizaron 2 unidades extintoras.

Noticia en desarrollo.