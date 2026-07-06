Choque múltiple provoca presas en Ochomogo

Un choque múltiple entre al menos seis vehículos provoca grandes presas este lunes a la altura de Ochomogo, sobre la autopista Florencio del Castillo, en el sentido San José-Cartago.

De acuerdo con reportes de conductores, agentes de la Policía de Tránsito se encuentran en el sitio realizando los peritajes correspondientes.

El incidente se registra específicamente en las inmediaciones del retorno de Recope.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, así como si hay personas heridas producto de la colisión.

Se recomienda a los conductores que transitan por la zona tomar medidas de precaución y considerar rutas alternas mientras se atiende la emergencia.