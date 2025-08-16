La Cruz Roja Costarricense atendió la noche de este viernes un choque múltiple que involucró tres vehículos livianos y una motocicleta en el sector de Cajón, Pérez Zeledón.

En el sitio fueron valoradas 5 personas con diversos traumas, quienes fueron trasladadas en condición urgente al Hospital Escalante Pradilla.

La emergencia se reportó a las 6:24 p.m., momento en que la Benemérita desplazó tres ambulancias de soporte básico para atender a los afectados.