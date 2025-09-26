Una colisión múltiple registrada la madrugada de este viernes en Río Segundo de Alajuela, sobre la Ruta 1, genera largas presas en el sentido hacia Alajuela y El Coyol.

El accidente involucró a un autobús, una buseta, 2 vehículos livianos y una motocicleta, lo que obligó a las autoridades a reducir el paso en la zona, esto debido a que el accidente tuvo varios carriles cerrados.

Colapso vial en Ruta 1. Foto: cortesía.

Sin embargo, autoridades informaron que ya el paso se encuentra habilitado.

La situación mantiene el tránsito fuertemente congestionado en la vía hacia Alajuela y El Coyol, por lo que las autoridades recomiendan a los conductores prever atrasos o utilizar rutas alternas mientras finalizan la atención del incidente.

La Cruz Roja Costarricense informó que 25 personas resultaron involucradas, de las cuales 8 presentan lesiones y fueron trasladadas al Hospital de Alajuela.

Aparatoso accidente en la Ruta 1.

Para la atención de la emergencia se desplazaron 6 ambulancias, entre básicas y avanzadas.