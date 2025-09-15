Un hombre identificado con el apellido Zúñiga, de 35 años y vecino de Colas de Gallo en Nicoya, perdió la vida la noche de este domingo tras sufrir un accidente de tránsito en la comunidad de Nambí.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:34 p. m., cuando, según versiones preliminares, el motociclista intentaba ingresar por el sector de la Escuela y no habría visto un vehículo que circulaba en la vía, colisionando de frente contra este.

Mortal accidente en Nicoya. Foto: cortesía corresponsal Manuel Gutiérrez.

La Cruz Roja Costarricense se presentó al lugar con una unidad de soporte básico y trasladó al hombre en condición crítica al Hospital de Nicoya. No obstante, minutos después de su ingreso se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente.

Con información del corresponsal: Manuel Gutiérrez.